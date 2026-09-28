Milano 28-set
0 0,00%
Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
51.482 -0,67%
Londra 28-set
10.685 -0,10%
Francoforte 28-set
25.374 -0,13%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (-0,13%)

Il DAX termina le contrattazioni a 25.374,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (-0,13%)
Chiude sulla parità Francoforte, che propone sul finale un -0,13% e archivia gli scambi a 25.374,42 punti.
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