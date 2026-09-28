Equita: ICOP offre l'opzione più interessante per gli azionisti di Trevi

(Teleborsa) - Equita
ritiene che l'offerta pubblica di scambio di ICOP rappresenti l'opzione migliore per gli azionisti di Trevi
rispetto all'offerta in contanti di Webuild
e allo scenario standalone di Trevi. L'operazione interamente in azioni proposta da ICOP "coniuga un valore implicito più elevato per gli azionisti di Trevi con la possibilità di continuare a beneficiare della creazione di valore derivante dalle sinergie della combinazione aziendale", si legge in una ricerca, dopo che ICOP ha migliorato
i termini dell'OPS su Trevi, aumentando il concambio a 165 azioni ICOP ogni 1,000 azioni Trevi (da precedente 133 azioni ogni 1,000), con un incremento del valore del +24,1% (valorizzando Trevi su prezzi undisturbed a 5,165 euro). ICOP ha inoltre comunicato la proroga del periodo di adesione con chiusura il 20 novembre in linea con quella di Webuild.
Il target price di 40 euro per azione
di Equita per il gruppo combinato
ICOP/Trevi implica un valore di circa 6,6 euro per azione per Trevi, superiore del 90% rispetto al prezzo pre-annuncio (del 26 giugno) e del 47% rispetto all'offerta in contanti di 4,50 euro per azione di Webuild.
L'operazione con ICOP darebbe vita al quarto operatore globale specializzato nell'ingegneria del sottosuolo e nelle fondazioni speciali
, con ricavi pari a circa 1,7 miliardi di euro e un EBITDA superiore a 300 milioni di euro entro il 2029 (stime). Il gruppo combinato beneficerebbe di sinergie identificabili, una crescita più sostenuta, un mix di attività a margini più elevati, una maggiore dimensione internazionale e una rapida riduzione dell'indebitamento. "A nostro avviso, aderire all'offerta di ICOP e mantenere l'esposizione ai benefici delle sinergie costituisce l'opzione migliore per gli azionisti di Trevi", si legge nella ricerca di Equita, che è consulente di ICOP.
Viene anche fatto notare che, a 4,84 euro per azione, Trevi è scambiata a un multiplo P/E stimato per il 2027 di circa 17,6x e a un EV/EBIT di 9,4x, registrando un premio significativo rispetto a Keller
nonostante una crescita più debole; Equita ritiene che i prezzi attuali siano fortemente influenzati dalla competizione tra le offerte (il prezzo pre-annuncio era di 3,47 euro per azione, il che implica un rischio di ribasso del 28%). Il piano standalone di Trevi appare complesso, richiedendo un impegnativo riposizionamento geografico. Equita segnala anche che, dal 2019, la società ha presentato - sotto la guida dello stesso amministratore delegato - sei piani industriali senza tuttavia realizzarli
, oltre ad aver completato tre aumenti di capitale nell'arco di sei anni
.