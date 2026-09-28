Francoforte: risultato positivo per Evotec

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di ricerca e sviluppo farmaceutico , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,06%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Evotec , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le tendenza di medio periodo del fornitore di servizi di scoperta di farmaci si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 2,899 Euro. Supporto stimato a 2,813. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 2,985.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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