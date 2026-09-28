Francoforte: brillante l'andamento di Siemens Healthineers

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio , in guadagno del 2,83% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Siemens Healthineers mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,89%, rispetto a +0,5% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Siemens Healthineers restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 38,23 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 39,21. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 40,19, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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