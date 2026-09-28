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Francoforte: risultato positivo per Siemens Healthineers

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Siemens Healthineers
Seduta positiva per il produttore di apparecchiature per l'imaging medico e la diagnostica di laboratorio, che avanza bene del 2,83%.
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