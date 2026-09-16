Armani: Dario Vitale nominato direttore creativo Emporio e accessori

(Teleborsa) - Dario Vitale è il direttore creativo di Emporio Armani e degli accessori Giorgio Armani, il primo a ricoprire questo ruolo al di fuori della famiglia. Lo rende noto la società, specificando che Vitale "ha maturato un'esperienza significativa nel settore moda, lavorando con realtà di primo piano e sviluppando una sensibilità attenta a prodotto, qualità, coerenza e contemporaneità". Il suo ingresso "segna l'inizio di un nuovo capitolo nella storia del marchio, consolidando la struttura creativa del gruppo e accompagnandone l'evoluzione, nel rispetto della visione estetica che da sempre contraddistingue il nome Giorgio Armani".



Vitale - cresciuto in Miu Miu (marchio del gruppo Prada) e già direttore creativo di Versace - entrerà a far parte del Gruppo con effetto immediato.



"Sono onorato di assumere questo duplice ruolo tra Emporio Armani e Giorgio Armani e profondamente grato a Silvana e Leo per avermi accolto nel loro mondo. Armani vanta un'eredità straordinaria e un linguaggio stilistico inconfondibile: un patrimonio che attraversa i decenni e che ha contribuito a scrivere la storia della moda", afferma Vitale, aggiungendo che "mi avvicino a questa nuova sfida con un profondo senso di responsabilità ed entusiasmo, con l'obiettivo di costruire su queste solide fondamenta e definire insieme una nuova era".



"Emporio Armani per noi è molto più di una linea: è una realtà alla quale siamo profondamente legati, perché ne abbiamo seguito e condiviso il percorso fin dall'inizio. Emporio nasce come uno spazio di libertà, sperimentazione ed energia, e siamo convinti che l'arrivo nella nostra squadra di Dario, un talento già affermatosi sul panorama internazionale, saprà interpretarne lo spirito con rispetto e autenticità", aggiungono Silvana Armani, responsabile Stile donna, e Leo Dell'Orco, responsabile Stile uomo del Gruppo Armani.



"La nomina di Dario Vitale segna una tappa importante per il Gruppo Armani: è una scelta che rafforza la nostra organizzazione creativa e conferma la volontà di guardare al futuro, consolidando il percorso di evoluzione del gruppo, restando fedeli ai valori e alla visione di Giorgio Armani", spiega Giuseppe Marsocci, CEO e Managing director del Gruppo Armani. "Emporio Armani è un marchio dalla rilevanza strategica per noi e per i nostri partner nel mondo. Gli accessori Giorgio Armani rappresentano una grande opportunità. Guardiamo a questa nuova fase con enorme fiducia", conclude Marsocci.

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