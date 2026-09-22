Borsa Italiana, torna "Investire in un mondo che cambia"

(Teleborsa) - Comprendere le trasformazioni dell'economia globale e affrontare i mercati con maggiore consapevolezza. È l'obiettivo di, l'evento organizzato dache torna ilper la sua terza edizione.L'appuntamento si svolgerà dalle, sede di Borsa Italiana in Piazza degli Affari 6 a Milano. La partecipazione è gratuita, previa registrazione, e l'iniziativa è aperta a investitori, risparmiatori, studenti, giovani professionisti e a chiunque desideri conoscere meglio il funzionamento dei mercati finanziari.La giornata prenderà il via con i saluti istituzionali di, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Borsa Italiana, e di, Direttore Generale della Consob.Il programma affronterà alcuni dei temi centrali per chi investe nell'attuale scenario economico: dai cambiamenti degli equilibri globali agli effetti della geopolitica sui mercati, passando per volatilità, mercati emergenti, gestione attiva ed evoluzione degli strumenti finanziari.Spazio anche alla formazione su, con approfondimenti dedicati al loro funzionamento, alle opportunità e ai rischi da valutare. Una sessione specifica sarà riservata agli strumenti a leva e alle strategie Long & Short, mentre l'"ETF Corner" analizzerà le nuove possibilità di costruzione e diversificazione del portafoglio.Nel corso del pomeriggio i partecipanti potranno inoltre prendere parte a una simulazione di mercato, pensata per comprendere più da vicino le dinamiche e i meccanismi che accompagnano le decisioni di investimento. È previsto anche un approfondimento sul funzionamento delle aste di mercato.La parte conclusiva della giornata sarà dedicata al confronto diretto con gli esperti, che risponderanno alle domande del pubblico mettendo in relazione scenari geopolitici, andamento dei mercati e strumenti finanziari.L'evento è accreditato perai fini del mantenimento delle certificazioni professionali conformi agli standard di