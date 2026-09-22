IDP respinge l’offerta Blackstone: "Opportunistica e sottovaluta il gruppo"

(Teleborsa) - IDP Education ha respinto l’offerta da circa 695 milioni di dollari australiani presentata da Blackstone , giudicandola "altamente opportunistica" e non adeguata a riflettere il valore e il potenziale futuro del gruppo. Il fondo USA aveva proposto 2,50 dollari australiani per azione in contanti, con un premio di circa il 56% rispetto alla chiusura dell’8 settembre.



Il consiglio di amministrazione di IDP, dopo aver esaminato l’offerta con l’assistenza di Goldman Sachs e Mallesons, ha ritenuto che la proposta non fosse nel miglior interesse degli azionisti. Secondo il board, il prezzo non tiene conto dei benefici ancora da realizzare attraverso il programma di trasformazione pluriennale avviato dalla società.



La decisione arriva dopo una fase difficile per IDP Education, proprietaria insieme ad altri partner dell’esame di inglese IELTS. Le restrizioni sull’immigrazione e sulle concessioni dei visti per studenti in Australia, Canada e Regno Unito hanno pesato sui risultati e sulla domanda di formazione internazionale.



Nel 2026 i volumi degli studenti nei quattro principali mercati della società - Australia, Regno Unito, Stati Uniti e Canada - sono diminuiti del 25%. Il gruppo ha inoltre segnalato il mese scorso un indebolimento degli utili attesi per il 2027.



Nonostante le difficoltà, il board sostiene che la trasformazione in corso possa riposizionare strutturalmente IDP e creare le condizioni per una crescita redditizia. Il titolo ha chiuso a 2,16 dollari australiani, nella seduta odierna, in rialzo del 20,7%, dopo essere sceso fino a meno di 1,50 dollari nel corso del mese.

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