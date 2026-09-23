Webuild rinvia la presentazione del piano industriale al termine dell'OPA su Trevi

(Teleborsa) - Tenuto conto del lancio dell'OPA su Trevi (con periodo di adesione dal 28 settembre al 20 novembre 2026, il CdA di Webuild ha ritenuto opportuno rinviare la presentazione del Piano Industriale al termine dell'operazione in corso. La società ritiene, infatti, necessario finalizzare e completare tale operazione al fine di poter rappresentare al mercato gli obiettivi strategici, industriali ed economico-finanziari su basi pienamente aggiornate e coerenti con il nuovo perimetro che potrebbe derivare dall'offerta e con le prospettive di sviluppo del Gruppo combinato. Restano invariati gli obiettivi 2026 su base standalone già comunicati al mercato dal colosso italiano dell'ingegneria e delle costruzioni.



Inoltre, il CdA ha nominato Massimo Pompei (già Chief Financial Officer del Gruppo) quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, con decorrenza dal 1° ottobre 2026. Alla data odierna, Massimo Pompei detiene 18.032 azioni ordinarie Webuild.

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