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OPS ICOP su Trevi, oggi nessuna richiesta di adesione

Finanza
OPS ICOP su Trevi, oggi nessuna richiesta di adesione
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio (OPS) volontaria promossa da ICOP sulle azioni di Trevi, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, risulta che oggi 28 settembre non sono state presentate richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione restano a quota 5.283, pari allo 0,008056% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPS è iniziata il 14 settembre e si concluderà il 20 novembre 2026 come prorogato. Borsa Italiana ricorda che le azioni Trevi acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 novembre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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