Parigi: brillante l'andamento di Carrefour
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso della grande distribuzione, in guadagno del 2,04% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del CAC40, ad evidenza del fatto che il movimento di Carrefour subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 16,61 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 16,4. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 16,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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