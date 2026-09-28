UE autorizza controllo congiunto di OXG da parte di Vodafone e SocGen

(Teleborsa) - La Commissione europea ha approvato, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo congiunto della tedesca OXG Glasfaser Beteiligungs da parte di Vodafone e di Société Générale . L'operazione riguarda principalmente l'infrastruttura di accesso in fibra ottica fino all'abitazione (FTTH).



La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleva problemi sotto il profilo della concorrenza, dato che le società non operano sugli stessi mercati né su mercati verticalmente correlati. L'operazione è stata esaminata secondo la procedura semplificata di controllo delle concentrazioni.



A inizio settembre Vodafone aveva annunciato che OXG, la sua joint venture per la fibra in Germania, avrebbe un nuovo azionista: Société Générale ha infatti concordato l'acquisizione di una quota del 50% da Geodesia Holding.

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