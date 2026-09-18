Volkswagen abbassa stime sulla marginalità 2026

Pesa svalutazione Porsche e deterioramento in Cina

(Teleborsa) - Volkswagen ha tagliato le stime sulla marginalità per il 2026, appesantita da una svalutazione di circa 6 miliardi di euro legata a Porsche , da nuove spese per l'ampliamento dei programmi di pensionamento anticipato e per la prevista cessione di Volkswagen Osnabrück oltre che da ulteriore deterioramento del mercato, soprattutto in Cina.



Pertanto, la casa automobilistica tedesca si attende ora per l'esercizio un margine operativo entro l'1% che si confronta con il 2,8% del 2025 e con la precedente previsione compresa tra il 4,0 e il 5,5%.



Inoltre, l'azienda prevede ora un fatturato di gruppo di circa 315 miliardi di euro, sostanzialmente equivalente, in media, alla stima passata di una variazione compresa tra il -3 e lo 0% rispetto ai 321,9 miliardi del 2025.



Volkswagen continua poi a prevedere un flusso di cassa netto nell'Automotive tra 3 e 6 miliardi e una liquidità netta per questa divisione tra i 32 e i 34 miliardi nel 2026.











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