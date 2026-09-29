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Analisi Tecnica: EUR/GBP del 28/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 28/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 settembre

Performance infelice per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude la giornata del 28 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,31% rispetto alla seduta precedente.

Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese evidenzia un declino dei corsi verso area 0,8567 con prima area di resistenza vista a 0,8599. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,8557.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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