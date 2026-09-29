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Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (-0,13%)

Il Dow Jones prende il via a 51.416,96 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (-0,13%)
L'indice dei giganti USA passa di mano con un trascurabile -0,13%, a quota 51.416,96 in apertura.
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