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Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,04%)

Il Dow Jones prende il via a 51.199,25 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,04%)
L'indice dei giganti USA passa di mano con un trascurabile +0,04%, a quota 51.199,25 in apertura.
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