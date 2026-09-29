Milano 11:29
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Nasdaq 28-set
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Dow Jones 28-set
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Londra 11:28
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Francoforte 11:29
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,1%

Hang Seng a 24.486,52 punti

In breve, Finanza
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