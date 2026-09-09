Milano 14:42
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Nasdaq 8-set
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Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 14:42
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Francoforte 14:42
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,38%

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In breve, Finanza
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