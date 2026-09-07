Milano
16:30
52.177
+0,15%
Nasdaq
4-set
29.544
0,00%
Dow Jones
4-set
53.414
-0,51%
Londra
16:30
10.832
+0,01%
Francoforte
16:31
25.999
-0,18%
Lunedì 7 Settembre 2026, ore 16.47
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,97%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,97%
Hang Seng a 25.402,73 punti
In breve
,
Finanza
07 settembre 2026 - 07.10
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Indice Hang Seng -0,97% a quota 25.402,73 all'apertura pomeridiana.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,05%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,76%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,63%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,68%
Altre notizie
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,88%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,12%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -2,14%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,52%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,61%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,07%
Guide
Piattaforme di investimento: come scegliere tra costi, sicurezza, ordini e regime fiscale
Una piattaforma di investimento consente di comprare e vendere strumenti finanziari, come azioni, ETF, obbligazioni, fondi, certificati e derivati.
leggi tutto