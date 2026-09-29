CarMax, l'utile balza dell'81% nel secondo trimestre

(Teleborsa) - CarMax , il più grande rivenditore di auto usate degli Stati Uniti, ha chiuso il secondo trimestre (al 31 agosto 2026) con ricavi netti in aumento del 19,5% a 7,9 miliardi di dollari, con il volume complessivo di vendite (retail e all'ingrosso) che è stato di 387.735 unità, con un incremento del 14,7%.



Il suo margine lordo al dettaglio per veicolo usato è sceso a 2.105 dollari nel secondo trimestre dai 2.216 dollari dell'anno precedente, mentre le vendite al dettaglio di veicoli usati sono aumentate del 13,8% a 227.391 veicoli. L'utile è salito a 165,3 milioni di dollari, pari a 1,16 dollari per azione, rispetto ai 95,4 milioni di dollari, pari a 0,64 dollari per azione diluita, dell’anno precedente.



"I solidi risultati del secondo trimestre riflettono un'efficace esecuzione operativa e i primi progressi nell'ambito di "Shift into GEAR", la nostra strategia basata su quattro pilastri volta a rafforzare il core business di CarMax e a riportare l'azienda su un percorso di crescita sostenuta - ha dichiarato Keith Barr, CEO - Abbiamo registrato una crescita dell'utile per azione (EPS) dell'81%, rafforzando la nostra competitività sui prezzi, incrementando i margini sui piani di protezione estesa, espandendo la quota di CAF nelle operazioni di finanziamento di fascia Tier 2, continuando a potenziare l'esperienza digitale e ottenendo una significativa leva operativa sui costi SG&A. Confido nella nostra capacità di consolidare questo slancio iniziale".

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