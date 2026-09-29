Wall Street poco mossa con rendimento Treasury a 10 anni al 5,25%

(Teleborsa) - Seduta poco mossa per il mercato azionario statunitense
, con il rendimento del Treasury a 10 anni poco mosso al 5,25%
e i prezzi del greggio in ribasso. Le esportazioni di petrolio dai produttori mediorientali hanno registrato una ripresa a settembre, secondo i dati diffusi da Kpler: i volumi di esportazione sono saliti a 12,8 milioni di barili al giorno, il livello più alto dall'inizio del conflitto tra Stati Uniti/Israele e Iran, avvenuto a febbraio. Inoltre, Bloomberg ha riferito che l'oleodotto saudita East-West è tornato operativo, consentendo un flusso di circa 3,5 milioni di barili al giorno.
Sul fronte macroeconomico
, l'indice S&P Case-Shiller su prezzi delle case accelera
oltre le attese a luglio al +2,5% annuo, mentre l'indice FHFA torna a crescere
su mese e accelera al +2,6% annuo sempre a luglio. Un appuntamento importante è previsto per mercoledì con la pubblicazione del dato sull'inflazione PCE di agosto
, l'indicatore preferito dalla Federal Reserve. Si tratterà della prima rilevazione successiva al rialzo dei tassi del 16 settembre e dovrebbe offrire indicazioni preziose sulla capacità della Fed di ancorare le aspettative di inflazione. Nella stessa giornata, il rapporto ADP
sull'occupazione nel settore privato di settembre integrerà il quadro informativo in vista dell'appuntamento clou della settimana: i dati sui nuovi posti di lavoro nel settore non agricolo
di venerdì.
Guardando a chi ha rilasciato i risultati
, Jefferies
ha comunicato
che i record nell'Investment Banking hanno compensato i cali nell'Asset Management, mentre CarMax
ha registrato
un balzo dell'81% nell'utile del secondo trimestre.
Tra le altre notizie societarie
, Oura - azienda produttrice di anelli per il monitoraggio della salute e del fitness - ha rinviato
la propria offerta pubblica iniziale (IPO) sul Nasdaq a causa dell'incertezza che caratterizza il mercato delle nuove quotazioni.
Torna l'ottimismo sul settore tech
, dopo che Reuters ha scritto
che l'imminente debutto in Borsa di Anthropic potrebbe attribuire alla società una valutazione superiore ai 2.000 miliardi di dollari; inoltre, l'azienda ha pianificato investimenti per 518 miliardi di dollari in servizi cloud, capacità di calcolo e infrastrutture, una mossa che potrebbe favorire le attività delle società che forniscono infrastrutture per l'AI, come i produttori di semiconduttori.
Guardando ai principali indici di Wall Street
, il Dow Jones
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 51.429 punti; sulla stessa linea, resta piatto l'S&P-500
, con le quotazioni che si posizionano a 7.684 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100
(+0,12%); come pure, sulla parità l'S&P 100
(-0,05%).