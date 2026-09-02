DELL Technologies +10% nell'after-hours con fatturato +58% nel secondo trimestre e rialzo guidance

La trimestrale

(Teleborsa) - Le azioni Dell Technologies sono balzate di circa il 10% nelle contrattazioni after-hours di Wall Street in scia ai conti brillanti e alla revisione al rialzo delle previsioni sull'esercizio.

I risultati Nel secondo trimestre chiusosi il 31 luglio scorso, le vendite sono aumentate del 58% a 47 miliardi di dollari superando la stima di un fatturato pari a 44,8 miliardi.



La divisione di Dell dedicata ai personal computer ha registrato un aumento dei ricavi del 20% a 15 miliardi di dollari. L'utile operativo della divisione è cresciuto del 42% a 1,1 miliardi di dollari.



L'utile per azione è volato a 6,34 dollari dagli 1,70 del corrispondente periodo del 2025, mentre, escludendo alcune voci non ricorrenti, è balzato a 7,04 dollari dal precedente di 2,32 dollari. Gli analisti avevano stimato un utile rettificato di 4,90 dollari per azione.



Nel primo semestre Dell Technologies ha registrato ricavi aumentati del 71% a 90,8 miliardi, un utile per azione in progresso del 277% a 11,58 dollari e un eps rettificato di 11,90 dollari (+208%).

Le previsioni sull'esercizio 2027 La società ha alzato di circa 25 miliardi la previsione sul fatturato per l'anno fiscale che si concluderà a gennaio 2027 ora atteso a 192 miliardi di dollari, di cui 74 miliardi derivanti dalla vendita di server per l'intelligenza artificiale. Si tratta di un dato superiore alle previsioni di maggio, pari a 167 miliardi di dollari, e al consensus di 173,8 miliardi di dollari, secondo i dati raccolti da Bloomberg.



La previsione sull'eps è stata rivista al rialzo da 17,31 a 24,37 e quella sull'eps rettificato da 17,9 a 25,5 dollari.

Le dichiarazioni in scia ai conti e alle previsioni "Gli ambienti IT si sono trasformati da centri di costo a fattori di valore che alimentano la crescita e il vantaggio competitivo, e i clienti stanno investendo di conseguenza, creando opportunità in tutto il nostro portafoglio", ha affermato Jeff Clarke, vicepresidente e chief operating officer di Dell Technologies. "Questo è particolarmente evidente nel nostro business dei server AI, dove abbiamo registrato ordini per un valore record di 60,9 miliardi di dollari, fatturato per un record di 16,4 miliardi di dollari e chiuso il trimestre con un backlog record di 95 miliardi di dollari. Stiamo assistendo anche a una crescita più ampia del fatturato, con server e reti tradizionali in aumento del 122%, storage del 26% e soluzioni client del 20% su base annua. I risultati del secondo trimestre sottolineano i benefici cumulativi dei nostri vantaggi competitivi, l'ampiezza del nostro portafoglio e la solidità del nostro modello operativo."



"Nel secondo trimestre, abbiamo registrato un fatturato record di 47 miliardi di dollari, un utile per azione (EPS) record e un dividendo record di 4,3 miliardi di dollari per gli azionisti", ha dichiarato David Kennedy, chief financial officer di Dell Technologies. "I nostri vantaggi si rafforzano a vicenda e, nel corso del trimestre, abbiamo sfruttato questi punti di forza per guidare la crescita, l'aumento della quota di mercato, la redditività e la generazione di cassa. Con l'accelerazione dello slancio dell'IA e l'espansione delle nostre opportunità in tutto il portafoglio, stiamo rivedendo al rialzo le nostre previsioni di fatturato per l'intero anno fiscale 2027 di 25 miliardi di dollari, portandole a 192 miliardi di dollari, con un incremento di quasi il 70% rispetto all'anno precedente."









(Foto: Its me Pravin on Unsplash)

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