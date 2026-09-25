Milano 17:35
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Spagna, PIL (QoQ) nel secondo trimestre

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Spagna, PIL (QoQ) nel secondo trimestre
Spagna, PIL nel secondo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,7%, in aumento rispetto al precedente +0,6% (in linea con le stime degli analisti).
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