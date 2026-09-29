Cina, banca centrale annuncia diverse misure per incoraggiare prestiti a settori infrastrutture e tech

Modificato il tasso sui programmi PSL

(Teleborsa) - La Banca Popolare Cinese (PBOC) ha deciso di modificare alcuni strumenti di politica monetaria. Le misure mirano a "creare un contesto monetario e finanziario favorevole a una crescita economica costante, a uno sviluppo di alta qualità e al funzionamento stabile dei mercati finanziari", si legge in una nota.



In primo luogo, il tasso di interesse per i prestiti supplementari garantiti (PSL) viene ridotto di 0,25 punti percentuali. Il tasso di interesse a un anno scende così dall'1,75% all'1,5%, incentivando così maggiormente le banche di politica economica a sostenere l'economia reale e a servire le strategie nazionali.



In secondo luogo, viene ampliato l'ambito di applicazione dei prestiti supplementari garantiti. I progetti di costruzione relativi alle "sei reti" - ovvero reti idriche, reti elettriche di nuova concezione, reti di potenza di calcolo, reti di comunicazione di nuova generazione, reti di servizi sotterranei urbani e reti logistiche - sono ora inclusi nell'ambito di sostegno. Tale iniziativa incoraggia le banche a incrementare il sostegno finanziario alla realizzazione di queste "sei reti".



In terzo luogo, la quota per lo strumento di rifinanziamento destinato all'innovazione tecnologica e alla trasformazione tecnica viene aumentata di 200 miliardi di yuan e il tasso di copertura del sostegno per tale strumento viene elevato dal 60% al 100% in modo uniforme. A seguito di tale modifica, la quota complessiva di questo strumento di rifinanziamento sale da 1,2 trilioni a 1,4 trilioni di yuan. Il più elevato coefficiente di sostegno incoraggia le banche a incrementare l'erogazione di credito alle piccole e medie imprese tecnologiche e favorisce l'espansione degli investimenti aziendali per l'ammodernamento delle attrezzature in settori chiave.



In quarto luogo, la quota di rifinanziamento destinata a sostenere l'agricoltura e le piccole imprese è stata aumentata di 500 miliardi di yuan; di tale incremento, 300 miliardi sono specificamente riservati al rifinanziamento delle imprese private. A seguito di tale aumento, la quota complessiva per le operazioni di rifinanziamento e risconto a sostegno dell'agricoltura e delle piccole imprese è salita da 4,35 a 4,85 trilioni di RMB, mentre la quota specifica per il rifinanziamento delle imprese private è passata da 1 a 1,3 trilioni di RMB. Questa misura incentiverà ulteriormente le banche locali a potenziare il sostegno creditizio agli operatori del settore agricolo e alle piccole e microimprese, in particolare quelle a capitale privato.



(Foto: Christian Lue on Unsplash)

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