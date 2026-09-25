Sara Assicurazioni, l'utile sale a 47,4 milioni di euro nel primo semestre

(Teleborsa) - Sara Assicurazioni, l'assicuratore ufficiale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), chiude il primo semestre 2026 con un utile netto consolidato di 47,4 milioni di euro, in crescita del 2,2% rispetto ai 46,4 milioni dello stesso periodo del 2025, e con un indice di solvibilità di Gruppo (Solvency Ratio) del 373%, su livelli ampiamente superiori ai requisiti regolamentari.



La capogruppo Sara Assicurazioni registra una raccolta premi di 390 milioni di euro, in linea con il primo semestre 2025, e un utile netto di 28,4 milioni di euro. Il Solvency Ratio della Compagnia si attesta al 365%. Crescita a doppia cifra per la controllata Sara Vita, che porta la raccolta premi a 73,5 milioni di euro (+19,7%) e chiude il semestre con un utile netto di 5,2 milioni di euro e un indice di solvibilità del 445%.



"Il semestre conferma la solidità del Gruppo: l'utile si consolida, la solvibilità si mantiene su livelli di assoluta eccellenza e Sara Vita registra un incremento a doppia cifra della raccolta. Anche di fronte ai numerosi eventi climatici estremi che hanno caratterizzato l'avvio del secondo semestre, l'equilibrio tecnico della Compagnia non ha subito, allo stato, variazioni rilevanti - dichiara Alberto Tosti, Direttore Generale - Sono risultati particolarmente significativi nell'anno in cui celebriamo gli 80 anni dalla fondazione. Un traguardo che premia l'impegno della rete agenziale e di tutte le persone di Sara".

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