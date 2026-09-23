Entera, primo semestre in calo con raccolta in contrazione a 13,2 milioni di euro

(Teleborsa) - Entera (già CrowdFundMe), società quotata su Euronext Growth Milan e partecipata da Smart Capital in qualità di azionista di riferimento, ha chiuso il primo semestre 2026 con una raccolta complessiva pari a 13,2 milioni di euro (vs 17,5 milioni un anno fa), di cui 3,5 milioni in ambito equity (-65,5% rispetto ai 10 milioni raccolti nel primo semestre 2025) e 9,7 milioni tramite lending (+30% rispetto ai 7,5 milioni raccolti nel primo semestre 2025).



I ricavi delle vendite nel periodo sono stati pari a circa 0,867 milioni di euro (0,926 milioni nel primo semestre 2025), registrando un decremento del 6,4% riconducibile principalmente al rallentamento dei segmenti di mercato di riferimento del Gruppo, con particolare riguardo al comparto del crowdinvesting. Il Risultato Operativo negativo ammonta a 0,896 milioni di euro (0,284 milioni nel primo semestre 2025) e riflette principalmente le attività di integrazione delle società coinvolte ne processo di fusione. La Perdita Netta consolidata, comprensiva anche del risultato di pertinenza di terzi, si attesta a 0,864 milioni di euro (0,288 milioni nel primo semestre 2025)



La Posizione Finanziaria Netta (PFN) evidenzia un indebitamento netto pari a 0,215 milioni di euro, rispetto a una disponibilità finanziaria netta, sostanzialmente nulla, di 0,011 milioni al 31 dicembre 2025.



"Il primo semestre rappresenta il punto di partenza rispetto al quale si apre oggi una nuova fase per Entera - ha commentato Francesco Arlati, Consigliere Delegato di Entera - Con il perfezionamento della fusione e l’avvio del nuovo assetto del Gruppo, nel secondo semestre abbiamo concentrato l’attenzione sulla definizione delle priorità operative e sull’esecuzione del progetto industriale: crescita commerciale, maggiore capacità di origination e sviluppo delle sinergie tra piattaforme e advisory. L’integrazione di Entera Advisory e l’ingresso in Risorsa Uomo ampliano la nostra capacità di presidiare bisogni diversi delle PMI, mentre la nuova linea di lending estende l’offerta di finanza alternativa. L’obiettivo è costruire progressivamente un modello nel quale consulenza e accesso ai capitali si alimentino reciprocamente, accompagnato da una crescente disciplina nell’allocazione delle risorse e nella selezione delle opportunità di crescita".



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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