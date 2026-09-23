Forte interesse per Fresenius Medical Care
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Rialzo marcato per la compagnia attiva nel settore farmaceutico, tra i componenti del DAX, che archivia la sessione in utile dell'1,16% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 39,3 Euro, con stop loss individuato a livello 36,9 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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