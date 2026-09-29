Francoforte: calo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di acciaio , con una flessione del 2,70%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ThyssenKrupp più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo della società tedesca specializzata nell'acciaio classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 15,25 Euro e primo supporto individuato a 14,48. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 16,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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