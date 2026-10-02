Indicazioni rialziste per Fincantieri

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Seduta decisamente positiva per il principale complesso cantieristico al mondo , parte del FTSE MIB , che ha terminato in rialzo del 2,70%.





Operatività odierna:

A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 12,37 Euro, con stop loss individuato a quota 11,31 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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