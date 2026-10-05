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Indicazioni rialziste per CSX

Finanza
Indicazioni rialziste per CSX
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Seduta decisamente positiva per la compagnia ferroviaria statunitense, parte del Nasdaq 100, che ha terminato in rialzo dell'1,93%.


Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 47,43 USD, con stop loss individuato a quota 44,15 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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