Indicazioni rialziste per CSX

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Seduta decisamente positiva per la compagnia ferroviaria statunitense , parte del Nasdaq 100 , che ha terminato in rialzo dell'1,93%.





Operatività odierna:

A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 47,43 USD, con stop loss individuato a quota 44,15 Dollari USA, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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