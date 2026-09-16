Milano 17:35
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Nasdaq 18:46
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USA, Scorte industria (MoM) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Scorte industria (MoM) in luglio
USA, Scorte industria in luglio su base mensile (MoM) +0,8%, in aumento rispetto al precedente +0,1% (la previsione era +0,3%).
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