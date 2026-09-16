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USA, Scorte industria (MoM) in luglio
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16 settembre 2026 - 16.45
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Scorte industria in luglio su base mensile (MoM) +0,8%
, in aumento rispetto al precedente +0,1% (la previsione era +0,3%).
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