Milano 11:38
52.159 +0,77%
Nasdaq 28-set
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Dow Jones 28-set
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Italia, Fatturato industria (MoM) in luglio

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Italia, Fatturato industria (MoM) in luglio
Italia, Fatturato industria in luglio su base mensile (MoM) +1,7%, in aumento rispetto al precedente -0,9%.

(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
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