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Vendite industria USA (MoM) in luglio

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Vendite industria USA (MoM) in luglio
USA, Vendite industria in luglio su base mensile (MoM) +0,3%, in aumento rispetto al precedente -1%.

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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