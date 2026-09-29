Liberty Magona, via libera Antitrust Ue a acquisizione da Trasteel

(Teleborsa) - L'Antitrust europea ha dato il via libera all'acquisizione di Liberty Magona, storico stabilimento siderurgico di Piombino, da parte di Trasteel, società italo-svizzera specializzata nella produzione e nel trading siderurgico. Lo annuncia il Mimit.



Il 30 giugno scorso, la società aveva sottoscritto il contratto di affitto del 100% del ramo d’azienda, un’operazione propedeutica al successivo passaggio di proprietà dello stabilimento toscano, con l’obiettivo di salvaguardare la continuità industriale del sito e di raggiungere progressivamente il pieno utilizzo degli impianti e dell’organico.



Ora si attende la conclusione della procedura per il passaggio di tutti i lavoratori alla nuova società, che il ministero auspica possa concludersi entor il 1 ottobre.

Condividi

```