Londra: balza in avanti Diploma

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,01%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Diploma evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Diploma rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Diploma mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 79,08 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 77,78. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 80,38.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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