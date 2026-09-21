Londra: andamento sostenuto per Diploma

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,53%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Diploma rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Diploma è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 75,52 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 74,17. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 76,87.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```