Lettura rialzista per Schneider Electric

(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto

Balza in avanti il gruppo industriale francese , tra i titoli dell'indice CAC40 , che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,41%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Schneider Electric è da comprare ai prezzi attuali pari a 301,8 Euro con stop loss individuato a quota 296,9 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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