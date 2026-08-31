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Lettura rialzista per Schneider Electric

Finanza
Lettura rialzista per Schneider Electric
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Balza in avanti il gruppo industriale francese, tra i titoli dell'indice CAC40, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,41%.


Operatività odierna:
A livello operativo, Schneider Electric è da comprare ai prezzi attuali pari a 301,8 Euro con stop loss individuato a quota 296,9 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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