Rialzo in agguato per Walmart

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Protagonista la multinazionale statunitense leader mondiale nella grande distribuzione , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , che chiude la seduta con un rialzo del 2,49%.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 110,1 USD, con stop loss fissato a livello 103,1 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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