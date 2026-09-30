Aeffe, Oxy Capital precisa: complesso aziendale sarà acquistato da tre società

(Teleborsa) - Aeffe , società quotata su Euronext Milan che opera nel settore del pret-a-porter, delle calzature e della pelletteria con marchi internazionali (tra cui Alberta Ferretti, Moschino e Pollini), ha reso noto che Oxy Capital Italia ha precisato che la sostanziale totalità del complesso aziendale di Aeffe e Pollini sarà acquistata non più da un'unica società destinata poi a scindersi in diverse entità, bensì direttamente da tre società di nuova costituzione, operative e indipendenti, indirettamente controllate da Oxy e deputate all'esercizio dei compendi aziendali in Italia rispettivamente comprensivi: del marchio Moschino; del marchio Alberta Ferretti e delle attività produttive localizzate a San Giovanni in Marignano; e del business Pollini, cui sarà trasferito il personale del perimetro italiano interessato dall'operazione. Non saranno invece acquisite le partecipazioni ed il personale relativo alle società estere.



La cessione dei compendi aziendali avverrà, come anticipato, a fronte di un corrispettivo corrisposto in parte in denaro e in parte mediante accollo liberatorio di passività. È inoltre prevista l'attribuzione ad Aeffe e a Pollini di diritti di earn-out legati alla futura cessione a terzi delle partecipazioni o delle aziende delle società che si renderanno acquirenti dei compendi aziendali, così subentrando nella relativa gestione. Detti diritti di earn-out potranno essere in tutto in parte incorporati in strumenti finanziari partecipativi cedibili a terzi.

Il controvalore complessivo dell'operazione è indicato dalla stessa Oxy in circa 115 milioni di euro. Le tre società operative cessionarie saranno dotate dei mezzi finanziari liquidi per far fronte agli esborsi necessari a sostenere la gestione operative nei primi tre anni di esercizio. È confermato che all'esito dell'operazione Aeffe e Pollini risulterebbero liberate dal proprio indebitamento e anche sostanzialmente prive di asset.



L'investimento verrà effettuato da un pool di co-investitori industriali e finanziari. Oltre al coinvolgimento dell'investitore industriale quotato in Cina, è previsto l'intervento di illimity - Banca Ifis , quale soggetto chiamato a erogare la "finanza di piano". La formalizzazione degli accordi definitivi con i co-investitori è attesa entro il mese di ottobre 2026. Sono attualmente in corso interlocuzioni con gli esponenti della famiglia Ferretti che, per il tramite dei veicoli Colloportus e FQuattro, possiedono come noto la maggioranza del capitale di Aeffe, per la loro possibile partecipazione all'operazione. L'intervento del Fondo Salvaguardia Imprese gestito da Invitalia è previsto con esclusivo riferimento all'acquisto del compendio comprensivo del marchio Pollini.



I CdA di Aeffe e di Pollini hanno approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120-bis CCII, la presentazione dinanzi al Tribunale di Bologna della domanda per l'accesso allo strumento del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex artt. 64-bis e 284 CCII, ovvero ad altro strumento di regolazione della crisi, e di procedere a detta presentazione previo deposito di una domanda con riserva ai sensi dell'art. 44 CCII, con richiesta di concessione del termine per il successivo deposito della domanda completa, del piano, della proposta e della documentazione prescritta dall'art. 40 CCII. Nell'ambito della domanda cd. prenotativa e della successiva domanda definitiva, la Società e Pollini procederanno anche alla richiesta di misure protettive e, ove necessario, cautelari. Nel medesimo contesto, è stata altresì autorizzata dal Consiglio di Amministrazione di Aeffe la presentazione di un'istanza ex art. 99 CCII per l'autorizzazione di finanziamenti prededucibili funzionali all'esercizio della continuità aziendale fino all'importo di 7 milioni di euro. Il deposito della domanda cd. prenotativa è previsto nei primi giorni di ottobre e il deposito della domanda definitiva di accesso allo strumento di regolazione della crisi entro la fine del mese di ottobre.

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