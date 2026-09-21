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Tamburi, rilevate azioni proprie per oltre 1,9 milioni di euro

Azioni proprie, Finanza
Tamburi, rilevate azioni proprie per oltre 1,9 milioni di euro
(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 14 al 18 settembre 2026, complessivamente 219.407 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 8,8229 euro, per un controvalore di 1.935.811,53 euro.

Al 18 settembre Tamburi aveva in portafoglio 23.465.458 azioni proprie, pari al 12,727% del capitale sociale.

In Borsa, oggi, nuovo spunto rialzista per l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, che guadagna bene e porta a casa un +1,85%.

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