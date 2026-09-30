Lottomatica porta all'8% la quota di azioni proprie detenute

(Teleborsa) - Lottomatica ha comunicato di aver acquistato, tra il 21 e il 25 settembre 2026, complessivamente 295.000 azioni proprie, a un prezzo medio di 27,1005 euro per azione, per un controvalore pari a 7.994.656,00 euro, nell'ambito del programma di buyback avviato il 6 maggio 2026.



Dall'inizio del piano la società ha acquistato direttamente e indirettamente, tramite la società GBO, 5.006.282 azioni, pari all'1,990% delle azioni ordinarie in circolazione.



Al 25 settembre 2026, considerando anche le azioni già in portafoglio, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene in totale 20.209.521 azioni proprie, corrispondenti all'8,031% delle azioni ordinarie in circolazione, di cui 18.531.542 detenute direttamente e 1.677.979 detenute indirettamente tramite la società GBO.















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