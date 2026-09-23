Lottomatica rafforza il buyback con acquisti per 7,8 milioni di euro

(Teleborsa) - Lottomatica ha comunicato di aver acquistato, tra il 14 e il 18 settembre 2026, complessivamente 285.692 azioni proprie, a un prezzo medio di 27,3125 euro per azione, per un controvalore pari a 7.802.970,56 euro, nell'ambito del programma di buyback avviato il 6 maggio 2026.



Dall'inizio del piano la società ha acquistato direttamente e indirettamente, tramite la società GBO, 4.711.282 azioni, pari all'1,872% delle azioni ordinarie in circolazione.



Al 18 settembre 2026, considerando anche le azioni già in portafoglio, Lottomatica Group detiene in totale 19.914.521 azioni proprie, corrispondenti al 7,914% delle azioni ordinarie in circolazione, di cui 18.531.542 detenute direttamente e 1.382.979 detenute indirettamente tramite la società GBO.



Nel frattempo, in Borsa, scivola l' azienda leader in Italia nel settore dei giochi che si posiziona a 27,35 euro, con una discesa dell'1,72%.











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