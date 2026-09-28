Aeffe posticipa l'approvazione del bilancio mentre definisce il piano di ristrutturazione

(Teleborsa) - Il CdA di Aeffe , società quotata su Euronext Milan che opera nel settore del pret-a-porter, delle calzature e della pelletteria con marchi internazionali (tra cui Alberta Ferretti, Moschino e Pollini), ha deliberato di posticipare l'approvazione del progetto di bilancio d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2025 e, conseguentemente, la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025; sarà inoltre differita l'approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2026.



Il consiglio ha ritenuto che la dilazione sia necessaria in considerazione del processo di risanamento in corso in quanto, seppur in presenza di un'offerta vincolante, deve ancora essere chiaramente delineato dai potenziali investitori il perimetro di valore da assegnare alle attività oggetto di cessione, la cui determinazione è essenziale per una corretta imputazione di recuperabilità di talune attività iscritte in bilancio (impairment test), e per definire in modo appropriato le assunzioni e i parametri valutativi rilevanti ai fini della corretta determinazione di alcune poste contabili significative. È stato quindi deliberato di rinviare la predisposizione e approvazione del bilancio e della relazione semestrale successivamente alla precisazione dei valori suddetti, che potrà avvenire in modo compiuto solamente dopo l'omologazione del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione di cui agli artt. 64-bis e ss. CCII (PRO).



In considerazione della imminente scadenza del periodo di CNC (4 ottobre), non essendo certa la finalizzazione del PRO in tempo utile in ragione della sua oggettiva complessità e della prossimità del termine della composizione negoziata (4 ottobre 2026), la società sottoporrà al CdA, nel corso della prossima settimana, la formulazione di una domanda cosiddetta prenotativa ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII, nell'ambito della quale poter chiedere l'applicazione delle misure protettive previste dagli artt. 54 e 55 CCII per il tempo necessario a completare la redazione del PRO e dei documenti allo stesso connessi e ancillari necessari per la sua presentazione.

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