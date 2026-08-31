Aeffe, debito netto gruppo a 112,6 milioni euro al 31 luglio

(Teleborsa) - Aeffe , società quotata su Euronext Milan che opera nel settore del pret-a-porter, delle calzature e della pelletteria con marchi internazionali (tra cui Alberta Ferretti, Moschino e Pollini) ha comunicato che la posizione finanziaria netta consolidata al 31 luglio 2026 è pari a 112,61 milioni di euro (vs 112,37 milioni di euro al 30 giugno), di cui 29,06 milioni di euro di indebitamento a medio-lungo termine, 96,37 milioni di euro di indebitamento a breve termine e 12,82 milioni di euro di disponibilità liquide.



Aeffe e Pollini stanno proseguendo il percorso di composizione negoziata della crisi di impresa (CNC), avviata il 2 ottobre 2025 ed estesa - come comunicato lo scorso 23 giugno - a fronte della prosecuzione dell'incarico dell'Esperto Riccardo Ranalli, fino al 4 ottobre 2026.



La società, con il supporto dei propri advisor e in coordinamento con l'Esperto sta svolgendo le attività finalizzate alla definizione della struttura definitiva dell'operazione e del connesso strumento di regolazione della crisi, nel rispetto delle tempistiche richieste dalla CNC e delle autorizzazioni necessarie. È previsto che il deposito dello strumento, allo stato individuato in un piano di ristrutturazione omologato (PRO), possa avvenire entro la fine del mese di settembre 2026. Il 9 settembre 2026 è fissata l'udienza per la concessione/proroga di misure cautelari selettive, richieste da Aeffe e Pollini, per mettere al riparo il patrimonio di Aeffe e di Pollini dalle possibili azioni esecutive e cautelari individuali di taluni creditori sociali.

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