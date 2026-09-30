Milano 10:32
52.082 +0,53%
Nasdaq 29-set
30.339 0,00%
Dow Jones 29-set
51.350 -0,26%
Londra 10:32
10.690 +0,50%
Francoforte 10:32
25.455 +0,22%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 29/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 29/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Andamento piatto per il principale indice della Borsa di Milano, che propone sul finale un moderato +0,09%.

Lo status tecnico di medio periodo del FTSE MIB rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 52.014, mentre i supporti sono stimati a 51.570. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 52.458.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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