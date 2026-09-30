Boeing tonica nel pre-market in scia a contratto con Difesa USA da oltre 20 miliardi di dollari

Fornirà alla Marina caccia di nuova generazione F/A-XX

(Teleborsa) - Boeing si avvia verso una seduta tonica a Wall Street con il titolo che guadagna oltre il 2% nel pre-market. A sostenere gli acquisti è l'annuncio, da parte del Dipartimento della Difesa USA, che la società aeronautica statunitense si è aggiudicata un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per la fornitura di caccia di sesta generazione F/A-XX nell'ambito del programma Next Generation Air Dominance.



Il nuovo velivolo andrà a sostituire, a partire dal 2030, gli aerei già prodotti da Boeing, F/A-18E/F Super Hornet e EA-18G Growler, e opererà a fianco dell'F-35C.



"L'F/A-XX è un pilastro fondamentale del nostro impegno a mantenere la pace attraverso la forza. L'F/A-XX dominerà lo spazio aereo conteso, estenderà la portata operativa e fornirà un vantaggio decisivo in combattimento ai nostri militari", ha dichiarato Michael P. Duffey, Sottosegretario alla Difesa per le acquisizioni e il Sostentamento.



"Questo traguardo segna una nuova era per la Marina degli Stati Uniti", ha dichiarato il Segretario della Marina ad interim Hung Cao. "Il caccia di sesta generazione rappresenta un salto generazionale nella superiorità aerea e fornirà ai migliori aviatori del mondo capacità senza precedenti per combattere, vincere e tornare a casa sani e salvi. Siamo entusiasti di collaborare con Boeing e che i nostri militari continuino a dominare i cieli e a sconfiggere i nemici della nostra nazione."



(Foto: Lee Peterson on Unsplash)

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