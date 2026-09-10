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Macy's male nel pre-market, delude la guidance

Finanza
Macy's male nel pre-market, delude la guidance
(Teleborsa) - Le azioni Macy's cedono circa il 6% nel pre-market di Wall Street in scia alla guidance deludente e nonostante risultati oltre le attese.

Nel dettaglio, nel secondo trimestre la società ha riportato vendite nette aumentate dell'1,1% a 4,9 miliardi di dollari e dell'1,9% escludendo l'impatto delle chiusure dei negozi nell'anno fiscale 2025.

Le vendite comparabili sono salite del 2,7% e hanno registrato un andamento positivo per tutti i marchi del gruppo.

L'utile per azione diluito GAAP e quello rettificato sono stati rispettivamente di 0,62 e 0,63 dollari.

A deludere però i mercati sono state le previsioni, seppur riviste al rialzo, sui ricavi 2026 attesi tra 21,68 e 21,83 miliardi, a fronte di un consensus di 21,82 miliardi. Migliorata anche la guidance sull'utile per azione rettificato, stimato tra 2,15 e 2,35 dollari, in linea alla previsione media degli analisti.
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