Milano 15:56
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Dow Jones 15:56
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Londra 15:56
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Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,72% alle 16:00

Il FTSE MIB continua gli scambi a 51.432,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,72% alle 16:00
Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dello 0,72% alle 16:00 e si muove in territorio negativo a 51.432,04 punti.
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