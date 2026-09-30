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/ Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,72% alle 16:00
Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,72% alle 16:00
Il FTSE MIB continua gli scambi a 51.432,04 punti
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30 settembre 2026 - 16.00
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