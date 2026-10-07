Milano 11:58
50.463 -1,56%
Nasdaq 0:34
31.225 0,00%
Dow Jones 6-ott
51.521 +0,49%
Londra 11:58
10.489 -0,50%
Francoforte 11:58
25.134 -1,24%

Borsa: Calo per Milano, in perdita dell'1,06% alle 10:30

Il FTSE MIB continua gli scambi a 50.720,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Milano, in perdita dell'1,06% alle 10:30
Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dell'1,06% alle 10:30 e si muove in territorio negativo a 50.720,21 punti.
Condividi
```