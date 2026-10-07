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/ Borsa: Calo per Milano, in perdita dell'1,06% alle 10:30
Borsa: Calo per Milano, in perdita dell'1,06% alle 10:30
Il FTSE MIB continua gli scambi a 50.720,21 punti
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07 ottobre 2026 - 10.30
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Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dell'1,06% alle 10:30 e si muove in territorio negativo a 50.720,21 punti.
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