Milano 10:35
52.078 +0,53%
Nasdaq 29-set
30.339 0,00%
Dow Jones 29-set
51.350 -0,26%
Londra 10:35
10.695 +0,55%
Francoforte 10:35
25.461 +0,24%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,52%

Hang Seng a 24.513,14 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,52%
Indice Hang Seng -0,52% a quota 24.513,14 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```